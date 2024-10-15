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Сегодня, 09:39

Чесноков считает, что Кудерметова попадет на Итоговый турнир в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил шансы российской теннисистки Вероники Кудерметовой на попадание на Итоговый турнир WTA.

«Кудерметова в этом году почти ничего не показывает в одиночном разряде, часто быстро проигрывает, но в парном играет неплохо. У них хорошая пара, они выигрывали турниры и сейчас идут в восьмерке. Я думаю, что они не растеряют свое преимущество и попадут на Итоговый турнир», — цитирует Чеснокова ТАСС.

15 октября Кудерметова проиграла Ане Богдан в первом круге турнира в Осаке — 2:6, 2:6.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Вероника Кудерметова

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