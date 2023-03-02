Чесноков считает, что Потаповой нужно разнообразить свой теннис

Бывший теннисист Андрей Чесноков высказал свое мнение о причинах неудачной игры россиянки Анастасии Потаповой.

«Потапова хорошо играет на задней линии. Она умеет держать корт, раскладывать мячи по линиям. Но как только соперница «разрывает» игру, у нее тут же возникают проблемы. Насте нужно варьировать свой теннис, учиться разнообразию. Пробить в угол — и тут же войти в корт. Если соперница кидает «свечку», с лета заколачивать этот мяч, а не ждать, пока он отскочит от корта. Впрочем, у нее хороший тренер — Игорь Андреев. Он сам играл на высоком уровне и наверняка сможет объяснить своей подопечной эти нюансы», — приводит слова 57-летнего российского специалиста «Betonmobile».

Ранее 21-летняя российская теннисистка, занимающая 28 строчку в рейтинге WTA, выбыла с турнира в Остине, проиграв во втором круге 21-летней американке Кэти Волынец (92 место в рейтинге WTA) со счетом 7:5, 2:6, 5:7. В третьем сете Потапова упустила матчбол при счете 5:0, а затем проиграла семь геймов подряд.