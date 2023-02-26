Чесноков считает, что россиянки Самсонова и Кудерметова могут возглавить парный рейтинг WTA

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова могут стать лидерами парного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я следил за результатами наших девчонок, они провели очень сильный турнир. У них обеих хорошая подача, здорово играют на задней линии. Они здорово друг другу подходят, мощно играют. Они могут реально стать первой парой мира и выиграть турниры, у них очень яркий дуэт, они должны выиграть один из турниров Большого шлема», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В субботу, 25 февраля, 25-летняя Кудерметова и 24-летняя Самсонова выиграли турнир WTA в Дубае в парном разряде.