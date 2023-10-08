Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:46

Чесноков считает, что Самсонова показала плохую игру в матче со Свентек

Алина Савинова
Telegram Дзен

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков раскритиковал игру россиянки Людмилы Самсоновой в финале турнира в Пекине против польки Иги Свентек.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу представительницы Польши.

«Я не знаю, что произошло с Самсоновой, но сегодня она плохо играла, допустила огромное количество ошибок. Мне матч совсем не понравился, я надеялся увидеть борьбу, интригу, но Самсонова все проиграла сама. То, что она попала в финал, — это феноменальный результат, но сегодняшняя игра меня огорчила», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

22-летняя Свентек завоевала 16-й титул WTA и 5-й в текущем сезоне.

Источник: https://tass.ru/sport/18944669
Теннис
Андрей Чесноков
Ига Свентек
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Де Дзерби поддержал главного тренера «Ливерпуля» Клоппа в его критике английского судейства
«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонова объяснила поражение от Свентек в финале турнира в Пекине

Янчук заявил, что Самсоновой не хватает уверенности для победы над топовыми соперниками