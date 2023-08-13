Чесноков считает, что Самсонова уверенно обыграла Рыбакину в полуфинале турнира в Монреале

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянки Людмилы Самсоновой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира в Монреале.

«Рыбакина развалилась, у меня возникло такое впечатление, что сложные климатические условия и матч против Касаткиной сказались на ней. Второй и третий сеты она просто провалила. Самсонова в очень хорошей форме, она сыграла очень здорово и уверенно. Я думаю, она сможет выйти на финал и играть как бог, главное, чтобы в голове ничего не перещелкнуло», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В финале «Мастерса» Самсонова встретится с американской Джессикой Пегулой, которая ранее обыграла первую ракетку мира Игу Свентек.