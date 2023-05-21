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Сегодня, 17:15

Чесноков считает, что у Калининой не было шансов против Рыбакиной в финале турнира в Риме

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил победу Елены Рыбакиной из Казахстана на турнире в Риме.

«У меня спрашивали еще до турнира по поводу возможного победителя. Я отвечал, что если Рыбакина и Свентек сойдутся по сетке, то очень сложно сказать, кто выиграет. У Свентек уже аллергия на Рыбакину. Она проиграла ей в Австралии, в Индиан-Уэллс. По финальному матчу против Калининой — у Ангелины не было шансов. После победы Рыбакиной над Свентек я уже был уверен в ее победе на турнире. Она была сильнее на голову всех полуфиналисток», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

В финальном матче Рыбакина обыграла украинку Ангелину Калинину. При счете 6:4, 1:0 в пользу представительницы Казахстана Калинина снялась из-за травмы бедра. Эта победа стала пятой для Рыбакиной на турнирах WTA.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-u-sopernitsy-ry-bakinoj-ne-by-lo-shansov-v-finale/
Теннис
Ангелина Калинина
Андрей Чесноков
Елена Рыбакина
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