Чесноков считает, что у теннисистки Шнайдер есть проблемы с физической подготовкой

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что россиянка Дина Шнайдер является талантливой теннисисткой, но ей нужно улучшать физическую подготовку, чтобы добиваться серьезных результатов. 19 мая 20-летняя россиянка выиграла турнир в Париже.

«Я работал немного со Шнайдер и немного представляю ее возможности. У нее очень хорошее чувство мяча, хорошие удары. Очень способная, талантливая девочка, но у нее есть проблемы с физической подготовкой. То, что она вошла в топ-50, — это потрясающе, она может быть выше, минимум в двадцатке, но на одном таланте далеко не уедешь», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В обновленном рейтинге WTA Шнайдер дебютировала в топ-50, заняв 47-е место.