Чесноков считает, что WTA должна ввести санкции против украинок за неспортивное поведение

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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что Женская теннисная ассоциация (WTA) должна ввести санкции против украинок, демонстрирующих неспортивное поведение.
«Я думаю, Цуренко поняла, что у нее нет никаких шансов в матче против Соболенко, и решила не играть. Она умеет вешать лапшу на уши, я сам был тому свидетелем, не верю ни одному ее слову. Соболенко ничего ей не сделала, она ведет себя достойно по отношению к другим игрокам, а Цуренко ведет себя неспортивно. Я считаю, что WTA должна ввести меры, если этого не сделать, то эти выходки будут бесконечно продолжаться, так нельзя. До этого Костюк отказалась жать руку Грачевой, хотя у нее не было для этого причин. Эти действия нарушают целостность теннисной семьи. Я считаю, если их оштрафовать и отстранить от турниров на несколько месяцев, то эти акции, не имеющие никакого отношения к спорту, сразу прекратятся», — приводит ТАСС слова Чеснокова.
13 марта украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Ранее украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку Варваре Грачевой из России по окончании финального матча турнира в Остине.