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Сегодня, 16:12

Чесноков считает достойным возвращение Павлюченковой на корт после травмы

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил выступление российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на выставочном турнире в Дубае.

«Свентек сейчас первая ракетка мира, она здорово играла в этом году. У Анастасии долго была травма, она много пропустила, и такой счет говорит о том, что матч шел не в одну калитку. Я недавно смотрел чемпионат мира по футболу, хотя редко смотрю футбол, и видел, как Месси обманывает вратарей, так вот Павлюченкова не Месси. В любом случае после травмы она показала достойный результат, я уверен, у нее все будет в порядке», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В матче выставочного турнира в Дубае, который прошел 22 декабря, Павлюченкова уступила первой ракетке мира Иге Свентек со счетом 4:6, 3:6.

В мае россиянка объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы.

Источник: https://tass.ru/sport/16675521
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Андрей Чесноков
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