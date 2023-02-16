Чесноков считает игру россиянки Кудерметовой неудобной для первой ракетки мира Свентек

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что польская теннисистка Ига Свентек не любит манеру игры, которую предлагает россиянка Вероника Кудерметова.

«Здорово, что Вероника вышла в полуфинал. Свентек играет здорово, но ей не нравятся такие игроки, как Каролина Плишкова, Вероника Кудерметова, которые играют в рваном ритме. Есть игроки вроде Юлии Путинцевой, которые предпочитают вести розыгрыш, против них полячка чувствует себя как рыба в воде. Больше шансов, конечно, будет у Свентек, но не сто процентов, думаю, будет хороший матч», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Сегодня, 16 февраля, Кудерметова обыграла американку Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе. В полуфинале соревнований россиянка сыграет со Свентек. Матч пройдет 17 февраля.