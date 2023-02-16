Чесноков считает игру россиянки Кудерметовой неудобной для первой ракетки мира Свентек

16 февраля, 23:28
Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что польская теннисистка Ига Свентек не любит манеру игры, которую предлагает россиянка Вероника Кудерметова.
«Здорово, что Вероника вышла в полуфинал. Свентек играет здорово, но ей не нравятся такие игроки, как Каролина Плишкова, Вероника Кудерметова, которые играют в рваном ритме. Есть игроки вроде Юлии Путинцевой, которые предпочитают вести розыгрыш, против них полячка чувствует себя как рыба в воде. Больше шансов, конечно, будет у Свентек, но не сто процентов, думаю, будет хороший матч», — приводит ТАСС слова Чеснокова.
Сегодня, 16 февраля, Кудерметова обыграла американку Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе. В полуфинале соревнований россиянка сыграет со Свентек. Матч пройдет 17 февраля.