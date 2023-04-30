Чесноков считает отвратительным поведение Цуренко после матча с Касаткиной

Сегодня, 18:40
Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о том, что украинка Леся Цуренко отказалась пожать руку россиянке Дарье Касаткиной после матча третьего круга на турнире в Мадриде.
«Еще нюанс, Цуренко не пожала руку Касаткиной после игры. А что, Даша ее как-то оскорбляла, обижала? В очередной раз отвратительное поведение», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.
В третьем круге «мастерса» в Мадриде Касаткина обыграла 77-ю ракетку мира Цуренко со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей россиянки станет ее соотечественница Вероника Кудерметова.