Чесноков считает отвратительным поведение Цуренко после матча с Касаткиной

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о том, что украинка Леся Цуренко отказалась пожать руку россиянке Дарье Касаткиной после матча третьего круга на турнире в Мадриде.

«Еще нюанс, Цуренко не пожала руку Касаткиной после игры. А что, Даша ее как-то оскорбляла, обижала? В очередной раз отвратительное поведение», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В третьем круге «мастерса» в Мадриде Касаткина обыграла 77-ю ракетку мира Цуренко со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей россиянки станет ее соотечественница Вероника Кудерметова.