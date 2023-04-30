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Сегодня, 18:40

Чесноков считает отвратительным поведение Цуренко после матча с Касаткиной

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о том, что украинка Леся Цуренко отказалась пожать руку россиянке Дарье Касаткиной после матча третьего круга на турнире в Мадриде.

«Еще нюанс, Цуренко не пожала руку Касаткиной после игры. А что, Даша ее как-то оскорбляла, обижала? В очередной раз отвратительное поведение», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В третьем круге «мастерса» в Мадриде Касаткина обыграла 77-ю ракетку мира Цуренко со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей россиянки станет ее соотечественница Вероника Кудерметова.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10835738-chesnokov-nazval-otvratitelnym-povedenie-curenko-posle-matcha-s-kasatkinoj.html
Теннис
Андрей Чесноков
Дарья Касаткина
Леся Цуренко
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