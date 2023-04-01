Чесноков считает Рыбакину фаворитом в матче против Квитовой

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что представительница Казахстана Елена Рыбакина будет фаворитом в финальном матче турнира WTA против чешки Петры Квитовой.

«Рыбакина сейчас находится в фантастической форме. Думаю, она будет фаворитом в матче против Квитовой. Не думаю, что стиль Квитовой доставит Рыбакиной много проблем, мне кажется, такие игроки удобны для Лены. Однако в женском теннисе может быть все, что угодно, вдруг Лена встанет не с той ноги, но по идее она играет посильнее», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Финальный матч между Рыбакиной и Квитовой пройдет 1 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.