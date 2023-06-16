Чесноков считает Самсонову и Кудерметову фаворитами турнира в Нидерландах

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова являются главными претендентками на победу в турнире WTA в нидерландском Хертогенбосе.

«Я считаю Кудерметову и Самсонову главными фаворитами этого турнира, — цитирует ТАСС Чеснокова. — Недавно прошла грунтовая часть сезона, и обе девушки там чувствуют себя не вполне уверенно, потому что их игра больше подходит под быстрые корты. И Самсонова, и Кудерметова умеют здорово играть на траве. Я думаю, они спокойно пройдут четвертьфинал и могут потом встретиться друг с другом в финале».

В четвертьфинале турнира Самсонова встретится с Александрой Соснович из Белоруссии. Кудерметова в 1/4 финала сыграет со швейцарской теннисисткой Селин Наеф.