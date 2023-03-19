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Сегодня, 13:22

Чесноков высказался о финале Рыбакина — Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем женском финале на турнире в Индиан-Уэллсе.

В финале турнира встретятся Елена Рыбакина из Казахстана и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

«Я видел полуфиналы с участием обеих теннисисток. Их соперницы не выдерживали натиск, скорость. Преимущество было на стороне Елены и Арины. Рыбакина вновь обыграла Швентек, эту победу не назовешь случайной. Попытки польки развернуть игру ничего не принесли. И то же самое было у Соболенко и Саккари. Рыбакина и Соболенко в начале этого сезона выглядят лучшими в мире. Хотя не стоит забывать и Швентек, она тоже играет стабильно и может показывать очень высокий уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Заключительный матч турнира в Индиан-Уэллсе между Соболенко и Рыбакиной пройдет сегодня, 19 марта, и начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chesnokov-vy-skazalsya-o-finale-ry-bakina-sobolenko-v-indian-ue-lls/
Теннис
Андрей Чесноков
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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Чесноков поделился ожиданиями от встречи Соболенко и Рыбакиной в финале турнира в Индиан-Уэллсе