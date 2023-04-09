Чесноков высказался о поражении Касаткиной в матче с Жабер

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале турнира в Чарльстоне.

«Жабер уже давно хорошо не играла, и у нее поражения были в начале сезона на ранних стадиях турниров. Пора было начать играть, потому что она стоит в топ-5, а в прошлом году играла в крупных финалах. Вообще Онс Жабер — очень хороший игрок, стояла второй в мире. Дарья тоже слабо начала этот сезон, но сейчас нашла свою игру. В полуфинальном матче они действительно показали игру двух игроков топ-10. Повлияло ли то, что встреча была прервана на три часа из-за дождя? Если брать в общем матч, то, мне кажется, Онс Жабер сильнее Касаткиной на сегодняшний день. Не думаю, что эта пауза дала существенное преимущество изменить исход игры», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира в Чарльстоне Касаткина проиграла туниске Онс Жабер (5:7, 5:7). В первом сете россиянка вела 5:3, однако матч был прерван из-за дождя более чем на три часа.