Чесноков заявил, что Касаткина может побеждать сильных игроков

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал попадание россиянки Дарьи Касаткиной на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации. Он не верит, что у нее достаточно шансов на победу.

«Само попадание на Итоговый турнир WTA — уже хорошо, но выиграть шансов немного. Касаткина может обыгрывать сильных соперников, но иногда играет слишком пассивно», — цитирует Чеснокова ТАСС.

21 октября россиянка квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. В нем также примут участие Арина Соболенко (Белоруссия), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Каролин Гарсия (Франция), Ига Свентек (Польша), Онс Жабер (Тунис).

Турнир пройдет с 31 октября по 7 ноября.