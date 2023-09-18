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Сегодня, 14:41

Чесноков заявил, что никто из россиянок не попадет на Итоговый турнир WTA

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российские теннисистки вряд ли смогут отобраться на Итоговый турнир WTA.

«Если говорить о шансах россиянок, то [Дарья] Касаткина и [Людмила] Самсонова еще поборются, но я склонен к тому, что в этом году женский Итоговый турнир пройдет без нас», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В турнире будут участвовать восемь спортсменок, которые набрали наибольшее количество очков за сезон. Лучшей из россиянок является Касаткина, она занимает 14-е место, набрав 2240 очков.

Итоговый турнир WTA пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне.

Источник: https://tass.ru/sport/18773837
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