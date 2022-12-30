Гарсия о целях на 2023: «Прежде всего, быть здоровой, но победа на «Шлеме» — мечта с детства»

Четвертая ракетка мира Каролин Гарсия рассказала о своих целях на 2023 год.

«Выиграть «Большой Шлем». Прежде всего, быть здоровой, но победа на «Шлеме» — моя мечта, наверное, это одна из моих целей с самого детства, а последние несколько результатов — итоговый WTA, полуфинал на US Open — сделали ее более четкой и приблизили меня к этому достижению. Но не только у меня есть такая цель, и мы будем очень упорно за нее бороться. Этого я хочу добиться в следующем году», — приводит слова теннисистки сайт WTA.

Французская спортсменка в сезоне-2022 выиграла четыре турнира WTA.