21 октября, 13:55

Захарова проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила китаянке Чжан Шуай в первом круге турнира в Гуанчжоу — 4:6, 1:6.

Матч продлился 1 час 22 минуты.

23-летняя Захарова ни раза не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету ее соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге 36-летняя китаянка сыграет со словенкой Вероникой Эрьявец.

3

  • Djin Ignatov

    Специально посмотрел Настю , сделала ли она с тренером какие нибудь выводы ? НИКАКИХ !!!Также УСИЛЕННО махает своей клюшкой направо и налево !!! ВСЯ СИЛА у ней уходит на это ПУСТОЕ махание !!! Направо ! Налево ! Назад ! Вперед ! И даже ВВЕРХ и ВНИЗ !! Показали что ОДНА девочка даже закрывала глаза и отворачивалась на 5 ряду , боясь что СОРВЕТСЯ и прилетит эта клюшка к ней !! Я даже подумал что ее поставили на другой спец. корт , где мальчики и девочки стоят дальше от места подачи !! Потому что она может просто ВЫБИТЬ глаз кому нибудь своей клюшкой из подающих мячи !! Китаянка играла как будто одна , ни одна мимика не коснулась ее лица !

    21.10.2025

  • hаnt64

    Китайская бабушка отшлепала Настю по попке. Ракетка, чемодан, Волгоград!

    21.10.2025

  • ILYA

    Какая то безнадега в игре Насти

    21.10.2025

    Теннис
    Анастасия Захарова (теннис)
