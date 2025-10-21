Захарова проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу

Djin Ignatov

Специально посмотрел Настю , сделала ли она с тренером какие нибудь выводы ? НИКАКИХ !!!Также УСИЛЕННО махает своей клюшкой направо и налево !!! ВСЯ СИЛА у ней уходит на это ПУСТОЕ махание !!! Направо ! Налево ! Назад ! Вперед ! И даже ВВЕРХ и ВНИЗ !! Показали что ОДНА девочка даже закрывала глаза и отворачивалась на 5 ряду , боясь что СОРВЕТСЯ и прилетит эта клюшка к ней !! Я даже подумал что ее поставили на другой спец. корт , где мальчики и девочки стоят дальше от места подачи !! Потому что она может просто ВЫБИТЬ глаз кому нибудь своей клюшкой из подающих мячи !! Китаянка играла как будто одна , ни одна мимика не коснулась ее лица !

21.10.2025