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Сегодня, 10:31

Чжан Шуай сыграет с Бадосой в четвертьфинале турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Китаянка Чжан Шуай победила польку Магдалену Фрех в четвертом круге турнира в Пекине — 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 32 минуты.

Бывшая 22-я ракетка мира, ныне занимающая 595-е место в рейтинге WTA, встретится за выход в полуфинал с Паулой Бадосой. Испанка в 4-м круге победила американку Джессику Пегулу.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чжан Шуай (Китай, WC) — Магдалена Фрех (Польша, 23) — 6:4, 6:2

Теннис

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