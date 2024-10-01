Чжан Шуай сыграет с Бадосой в четвертьфинале турнира в Пекине

Китаянка Чжан Шуай победила польку Магдалену Фрех в четвертом круге турнира в Пекине — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 32 минуты. Бывшая 22-я ракетка мира, ныне занимающая 595-е место в рейтинге WTA, встретится за выход в полуфинал с Паулой Бадосой. Испанка в 4-м круге победила американку Джессику Пегулу. Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Призовой фонд 8 955 610 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертый круг Чжан Шуай (Китай, WC) — Магдалена Фрех (Польша, 23) — 6:4, 6:2