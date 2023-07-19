Чжан Шуай прокомментировала снятие с турнира в Венгрии из-за панической атаки

Китайская теннисистка Чжан Шуай прокомментировала инцидент, произошедший в первом круге грунтового турнира в Будапеште.

«Все усилия на тренировках были напрасны, потому что когда ты пробила ближе к линии, мяч коснулся линии, но все равно OUT... Я люблю вас, ребята, и всех девушек, которые поддерживают меня и стоят на моей стороне», — написала Шуай в своем Twitter-аккаунте.

Во время матча против венгерки Амариссой-Киарой Тот при счете 5:5 линейный арбитр и главный судья, как позже показал повтор, ошибочно зафиксировали аут после удара китаянки. Шуай позвала супервайзера, но пока она шла на корт, Тот стерла отметку.

После окончания розыгрыша Шуай взяла медицинский тайм-аут из-за начавшейся панической атаки. Затем китаянка снялась с турнира.