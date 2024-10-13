Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Ухане

Сегодня, 14:53
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла в финале турнира WTA-1000 в Ухане китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 5:7, 6:3.
Встреча продилилась 2 часа 41 минуту. Соболенко семь раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 12 заработанных. У Циньвэнь пять эйсов, восемь двойных и пять реализованных брейков из 12.
26-летняя Соболенко в 23-й раз выиграла турнир WTA, 17 из которых — в одиночном разряде.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 6:3, 5:7, 6:3