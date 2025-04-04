Александрова сыграет с Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла бельгийку Элисе Мертенс в третьем круге турнира в Чарльстоне — 6:3, 3:6, 6:3. Матч длился 2 часа 24 минуты.

В четвертьфинале Чжэн сыграет против Екатерины Александровой из России. Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 13) — 6:3, 3:6, 6:3 Джессика Пегула (США, 1) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:2