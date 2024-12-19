Чжэн Циньвэнь признана лучшей теннисисткой 2024 года по версии болельщиков

Сегодня, 19:19
Пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала обладательницей награды Fans Favorite Award, которая ежегодно присуждается лучшей теннисистке года по версии болельщиков, сообщает пресс-служба WTA.
Летом китаянка выиграла золото на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде, а в ноябре вышла в финал Итогового турнира WTA, где уступила американке Кори Гауфф. Кроме того, Циньвэнь в этом году стала лидером по количеству выполненных эйсов — 445.
В 2024-м 22-летняя теннисистка одержала 52 победы. Ранее никому из китаянок не удавалось выиграть столько игр за один сезон.