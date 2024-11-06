Циньвэнь обыграла Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Сегодня, 17:14
Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.
В матче третьего тура групповой стадии теннисистка победила итальянку Ясмин Паолини в двух сетах — 6:1, 6:1.
Циньвэнь с 2 очками в 3 матчах заняла второе место в фиолетовой группе. Паолини с 1 очком в 3 играх идет на третьей строчке, итальянка лишилась шансов на выход в плей-офф.
Первое место в группе занимает белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая досрочно обеспечила себе выход в полуфинал. На последней, четвертой строчке — Елена Рыбакина из Казахстана, которая уже лишилась шансов на попадание в плей-офф.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Фиолетовая группа
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 6:1, 6:1