Циньвэнь обыграла Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.

В матче третьего тура групповой стадии теннисистка победила итальянку Ясмин Паолини в двух сетах — 6:1, 6:1.

Циньвэнь с 2 очками в 3 матчах заняла второе место в фиолетовой группе. Паолини с 1 очком в 3 играх идет на третьей строчке, итальянка лишилась шансов на выход в плей-офф.

Первое место в группе занимает белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая досрочно обеспечила себе выход в полуфинал. На последней, четвертой строчке — Елена Рыбакина из Казахстана, которая уже лишилась шансов на попадание в плей-офф.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Фиолетовая группа

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 6:1, 6:1