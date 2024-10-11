Чжэн победила Паолини в четвертьфинале турнира в Ухане

Сегодня, 16:24
Китаянка Циньвэнь Чжэн победила итальянку Ясмин Паолини в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Ухане — 6:2, 3:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 15 минут. 7-я ракетка мира Чжэн реализовала за игру 4 из 8 брейк-пойнтов, 6-я ракетка мира Паолини — 2 из 6.
В полуфинале китаянка сыграет с соотечественницей Ван Синьюй.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Ясмин Паолини (Италия, 3) — 6:2, 3:6, 6:3