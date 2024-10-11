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Сегодня, 16:24

Чжэн победила Паолини в четвертьфинале турнира в Ухане

Руслан Минаев
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Китаянка Циньвэнь Чжэн победила итальянку Ясмин Паолини в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Ухане — 6:2, 3:6, 6:3.

Матч длился 2 часа 15 минут. 7-я ракетка мира Чжэн реализовала за игру 4 из 8 брейк-пойнтов, 6-я ракетка мира Паолини — 2 из 6.

В полуфинале китаянка сыграет с соотечественницей Ван Синьюй.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Ясмин Паолини (Италия, 3) — 6:2, 3:6, 6:3

Теннис
Ясмин Паолини

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