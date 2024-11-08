Чжэн вышла в финал Итогового турнира WTA

Китаянка Циньвэнь Чжэн стала первой финалисткой Итогового турнира WTA.

В полуфинале 7-я ракетка мира обыграла чешку Барбору Крейчикову в двух сетах 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 41 минуту.

Чжэн в матче за трофей встретится с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия) — Коко Гауфф (США).

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — 6:3, 7:5