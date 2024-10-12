Чжэн обыграла Синьюй и вышла в финал турнира в Ухане

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Ухане обыграла соотечественницу Ван Синьюй со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 22-летней Чжэн 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. В финале турнира Чжэн встретится с белоруской Ариной Соболенко. Ухань (Китай) Турнир WTA Wuhan Open Призовой фонд 3 211 715 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 6:4