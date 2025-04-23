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Сегодня, 13:12

Цуренко заявила, что ее иск против WTA не призывает отстранить российских теннисистов

Сергей Ярошенко
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Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала реакцию россиян на ее иск против WTA.

В марте 2023 года Цуренко отказалась выходить на матч против белоруски Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе из-за панической атаки. Украинка заявила, что она началась из-за слов председателя WTA Стива Саймона о том, что россияне, по его мнению, должны быть допущены к Олимпиаде. 17 апреля она сказала, что подает на Саймона в суд.

«У меня просто шквал сообщений в соцсетях, где россияне сошли с ума. У них какое-то обострение. Пишут мне страшные вещи», — цитирует Цуренко Russia Today.

Спортсменка отметила, что в ее иске к WTA нет ни слова о том, что россиян и белорусов надо отстранить от соревнований.

35-летняя украинка является 241-й ракеткой мира. На ее счету победы на четырех турнирах WTA.

Источник: RT
Теннис
Леся Цуренко
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