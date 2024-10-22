Шнайдер и Меличар вышли в четвертьфинал парного турнира в Токио

Сегодня, 10:44
Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Николь Меличар одержали победу в первом круге турнира в Токио в парном разряде.
В стартовом матче спортсменки за 1 час 32 минуты обыграли китаянку Цзян Синьюй и представительницу Тайваня У Фансыэнь — 6:2, 6:7 (6:8), 10:4. Россиянка и американка 2 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале парного турнира Шнайдер и Меличар сыграют против американского дуэта Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндз.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Николь Меличар/Диана Шнайдер (США/Россия) — Цзян Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань) — 6:2, 6:7 (6:8), 10:4