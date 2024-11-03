Вероника Кудерметова и Чань Хаочин проиграли на старте Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин не смогли одержать победу в первом матче на Итоговом турнире WTA-2024.

Девушки проиграли паре Габриэла Дабровски и Эрин Рутлайфф со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Кудерметова и Хаочин играют в Белой группе. Следующий матч они проведут против итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Белая группа

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 2) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — 7:6 (8:6), 6:4