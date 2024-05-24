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Сегодня, 21:11

Коллинз победила Калинину и вышла в финал турнира в Страсбурге

Руслан Минаев
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Американка Даниэль Коллинз победила украинку Ангелину Калинину в полуфинале турнира в Страсбурге — 7:6 (7:3), 6:2.

Матч длился 1 час 40 минут. Коллинз за игру реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Калининой — 2 из 4.

Коллинз вышла в финал и встретится с соотечественницей Мэдисон Киз.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниэль Коллинз (США, 3) — Ангелина Калинина (Украина) — 7:6 (7:3), 6:2

Теннис
Ангелина Калинина
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