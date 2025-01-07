Хромачева и Данилина вышли в четвертьфинал парного турнира в Аделаиде

Сегодня, 12:52
Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина вышли в 1/4 финала парного турнира в Аделаиде.
В первом круге теннисистки обыграли австралиец Габриэлу Да Силву Фик и Оливию Гадеки в двух сетах — 6:1, 6:1. Матч длился 48 минут.
За выход в полуфинал Хромачева и Данилина встретятся с американским дуэтом Эшлин Крюгер/Джессика Пегула.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Габриэла Да Силва Фик/Оливия Гадеки (Австралия, WC) — 6:1, 6:1