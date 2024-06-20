Касаткина сыграет с Соболенко в 1/8 финала турнира в Берлине 20 июня

Первая ракетка России Дарья Касаткина сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в 1/8 финала турнира WTA в Берлине (Германия) 20 июня. Их матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Касаткина — Соболенко можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». В России официально не показывают игры турниров WTA. Приводим следующие варианты видеотрансляций — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

Изначально Касаткина и Соболенко должны были сыграть 19 июня, но организаторы турнира перенесли их матч из-за дождя.

27-летняя Касаткина занимает 14-е место в рейтинге WTA. 26-летняя Соболенко — третья ракетка мира. В последний раз теннисистки встречались 5 января 2024 года. Тогда Соболенко обыграла в двух сетах Касаткину (6:1, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия).

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