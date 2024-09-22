Касаткина упустила победу над Хаддад Майей в финале турнира в Сеуле

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Бразилии Беатрис Хаддад Майе в финале турнира в Сеуле.

Игра завершилась со счетом 6:1, 4:6, 1:6.

Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. У бразильянки два эйса, три двойные и четыре реализованных брейка из пяти.

Касаткина проиграла четвертый финал из пяти в текущем сезоне. Единственную победу первая ракетка России одержала на турнире в Инсбурне.

Хаддад Майя в четвертый раз за карьеру выиграла турнир WTA в одиночном разряде.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 3) — Дарья Касаткина (Россия, 1) — 1:6, 6:4, 6:1