Касаткина победила Шнайдер и вышла в финал турнира в Сеуле

Сегодня, 14:13
Россиянка Дарья Касаткина победила соотечественницу Диану Шнайдер в полуфинале турнира в Сеуле — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 16 минут. 13-я ракетка мира Касаткина за игру допустила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. У 16-й ракетки мира Шнайдер — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В финале Касаткина сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Дарья Касаткина (Россия, 1) — Диана Шнайдер (Россия, 4) — 6:3, 6:4