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Сегодня, 16:00

Касаткина обыграла Джонс во втором круге турнира в Аделаиде

Камила Абдурахманова
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина победила австралийку Эмерсон Джонс во втором круге турнира в Аделаиде.

Матч продолжался 1 час 24 минуты и закончился победой представительницы России. 27-летняя Касаткина 4 раза подала навылет, допустив при этом 3 двойные ошибки. Она реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Ее соперница обошлась без эйсов при 3 двойных ошибках и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

За выход в полуфинал соревнований Касаткина поборется с американкой Мэдисон Киз.

Теннис
Дарья Касаткина
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