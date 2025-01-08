Касаткина обыграла Джонс во втором круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила австралийку Эмерсон Джонс во втором круге турнира в Аделаиде.

Матч продолжался 1 час 24 минуты и закончился победой представительницы России. 27-летняя Касаткина 4 раза подала навылет, допустив при этом 3 двойные ошибки. Она реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Ее соперница обошлась без эйсов при 3 двойных ошибках и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

За выход в полуфинал соревнований Касаткина поборется с американкой Мэдисон Киз.