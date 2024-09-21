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Сегодня, 08:53

Касаткина на отказе Радукану вышла в полуфинал турнира в Сеуле

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Россиянка Дарья Касаткина победила британку Эмму Радукану в четвертьфинале турнира в Сеуле. Радукану отказалась от продолжения встречи перед вторым сетом.

В первой партии Касаткина победила со счетом 6:1. Россиянка за игру сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов.

Соперницей 13-й ракетки мира в полуфинале станет победительница матча Диана Шнайдер (Россия, 4) — Марта Костюк (Украина, 5).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Дарья Касаткина
Эмма Радукану

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