Касаткина проиграла во втором круге турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 0:6. Девушки провели на корте 2 часа 13 минут.

12-я ракетка мира Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету 49-й ракетки мира Доулхайд ни одного эйса, 2 двойные и 8 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В четвертьфинале турнира Доулхайд сыграет с Амандой Анисимовой (США).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кэролайн Доулхайд (США) — Дарья Касаткина (Россия, 2) — 2:6, 7:5, 6:0