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Сегодня, 16:14

Касаткина: «На этой неделе я прошла через много испытаний и горжусь собой»

Руслан Минаев
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Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу над соотечественницей Миррой Андреевой в финале турнира в Нинбо.

Матч завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу 27-летней теннисистки.

«Это была очень сложная неделя, все матчи турнира были очень тяжелыми. Я прошла через много испытаний на неделе, поэтому эта победа и этот трофей много значат для меня. Я горжусь собой, потому что в конце сезона не так просто собрать себя и одержать победу», — цитирует Касаткину ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

Дарья Касаткина и&nbsp;Мирра Андреева. Касаткина довела Мирру Андрееву до слез. Российский финал в Нинбо получился очень драматичным

Касаткина завоевала свой восьмой титул WTA в карьере и второй в 2024 году.

Источник: ТАСС
Теннис
Дарья Касаткина
Мирра Андреева

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