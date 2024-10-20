Касаткина: «На этой неделе я прошла через много испытаний и горжусь собой»

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу над соотечественницей Миррой Андреевой в финале турнира в Нинбо.

Матч завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу 27-летней теннисистки.

«Это была очень сложная неделя, все матчи турнира были очень тяжелыми. Я прошла через много испытаний на неделе, поэтому эта победа и этот трофей много значат для меня. Я горжусь собой, потому что в конце сезона не так просто собрать себя и одержать победу», — цитирует Касаткину ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

Касаткина завоевала свой восьмой титул WTA в карьере и второй в 2024 году.