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Сегодня, 12:30

Дарья Касаткина — Лейла Фернандес: смотреть трансляцию финального матча турнира WTA

Касаткина сыграет с Фернандес в финале турнира в Истборне 29 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Дарья Касаткина.
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Первая ракетка России Дарья Касаткина 29 июня сыграет в финале турнира WTA в Истборне (Великобритания) с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес. Матч начнется в 14.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Касаткина — Фернандес можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты видеотрансляций: 1-я ссылка и 2-я ссылка. В России официально не показывают игры турниров WTA.

28 июня 27-летняя Касаткина в полуфинале турнира в Истборне обыграла в трех сетах итальянку Ясмин Паолини со счетом 3:6, 7:5, 6:3, а 21-летняя Фернандес победила в трех сетах американку Мэдисон Кис (6:3, 3:6, 6:3) в 1/2 финала турнира WTA.

Касаткина занимает 14-е место в рейтинге WTA. Фернандес располагается на 30-й строчке.

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Теннис
Дарья Касаткина
Лейла Фернандес
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