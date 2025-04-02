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2 апреля, 16:30

Дарья Касаткина — Лорен Дэвис: трансляция матча турнира WTA в Чарльстоне

Дарья Касаткина сыграет с Лорен Дэвис во втором круге турнира в Чарльстоне 2 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Представительница Австралии Дарья Касаткина сыграет с американкой Лорен Дэвис во втором круге турнира в Чарльстоне в среду, 2 апреля. Начало матча — после 18.00 по московскому времени.

Дарья Касаткина — Лорен Дэвис: трансляция второго круга турнира в Чарльстоне в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров WTA нет. В прямом эфире смотреть игру можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

27-летняя Касаткина — 12-я ракетка мира. 31-летняя Дэвис занимает 211-е место в рейтинге WTA.

Турнир WTA 500 в Чарльстоне стартовал 31 марта и завершится 6 апреля. В прошлом году Касаткина дошла до финала, но уступила титул Даниэль Коллинз (2:6, 1:6).

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Теннис
Дарья Касаткина
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