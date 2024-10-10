Касаткина уступила Линетт в третьем круге турнира в Ухане

Россиянка Дарья Касаткина проиграла польке Магде Линетт в третьем круге турнира в Ухане — 2:6, 3:6.

Матч длился 1 час 14 минут. 11-я ракетка мира допустила за игру 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. У 45-й ракетки мира — 1 эйс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

Соперницей Линетт в четвертьфинале станет американка Коко Гауфф.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Магда Линетт (Польша) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 6:2, 6:3