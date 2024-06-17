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Сегодня, 11:15

Дарья Касаткина — Марта Костюк: смотреть трансляцию матча турнира в Берлине

Касаткина сыграет с Костюк в первом круге турнира в Берлине
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с украинкой Мартой Костюк в первом круге турнира в Берлине в понедельник, 17 июня. Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. В прямом эфире трансляцию встречи Касаткина — Костюк можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Касаткина и Костюк встречались на кортах друг с другом пять раз. В личных встречах ведет россиянка — 3:2. В 2024 году теннисистки играли в турнире в Брисбене (Австралия), где победу одержала Дарья со счетом 6:3, 6:4.

21-летняя Костюк занимает 17 место в рейтинге WTA. Украинская теннисистка выиграла три турнира WTA.

27-летняя Касаткина — шестикратная победительница турниров WTA. На данный момент Дарья в женской теннисной ассоциации занимает 14-е место.

Теннис
Дарья Касаткина
Марта Костюк
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