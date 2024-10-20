Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира в Нинбо

Сегодня, 14:03
Российская теннисистка Дарья Касаткина победила соотечественницу Мирру Андрееву в финале турнира WTA 500 в Нинбо — 6:0, 4:6, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 55 минут. Касаткина ушла со счета 0:3 в решающем сете. 27-летняя россиянка не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8.
На счету 17-летней Андреевой ни одной подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
Касаткина завоевала свой восьмой титул WTA в карьере и второй в 2024 году.
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Дарья Касаткина (Россия, 5) — Мирра Андреева (Россия) — 6:0, 4:6, 6:4