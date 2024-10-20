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Сегодня, 14:03

Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира в Нинбо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина победила соотечественницу Мирру Андрееву в финале турнира WTA 500 в Нинбо — 6:0, 4:6, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 55 минут. Касаткина ушла со счета 0:3 в решающем сете. 27-летняя россиянка не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8.

На счету 17-летней Андреевой ни одной подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Касаткина завоевала свой восьмой титул WTA в карьере и второй в 2024 году.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Мирра Андреева (Россия) — 6:0, 4:6, 6:4

Теннис
Дарья Касаткина
Мирра Андреева

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