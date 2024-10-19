Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:17

Касаткина вышла в финал турнира в Нинбо

Ана Горшкова
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла испанцу Паулу Бадосу в полуфинале турнира WTA 500 в Нинбо.

Первый сет завершился победой Касаткиной со счетом 6:4. После этого Бадоса взяла медицинский тайм-аут, а затем снялась с матча. Продолжительность игры составила 47 минут. Встреча прерывалась из-за дождя.

11-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету 14-й ракетки мира Бадосы 1 эйс, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В финале турнира Касаткина встретится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Паула Бадоса (Испания, 8) — 6:4 отказ 2-го игрока

Теннис
Дарья Касаткина

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Захарова указала на данные капитана о кораблях США в Дании перед ЧП на СП
Бразилец Дуглас Сантос из «Зенита» хочет получить паспорт РФ
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Бывший капитан «Фулхэма» обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в домогательствах
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Сегодня
Вчера
Неделя