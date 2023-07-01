Касаткина — о нетболах в финале Истбурна: «Нужно туже натягивать сетки, я не шучу»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала большое количество нетболов в финале турнира в Истбурне.

Она уступила американке Мэдисон Кис со счетом 2:6, 6:7(13:15).

«Всю неделю в каждом матче было по пять-шесть нетболов. И сегодня их было, наверное, больше всего. Все замечают, что сетки в WTA очень мягкие. И когда мяч касается троса, он переваливается. В ATP сетки очень тугие — если мяч попадает в трос, он не переваливается. И я думаю, так и должно быть. Нужно туже натягивать сетки. И я не шучу, потому что так уже давно происходит», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Для 28-летней Кис это 7 титул WTA в одиночном разряде и третий на траве. Касаткина в 2023 году проиграла второй финал.