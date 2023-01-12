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Сегодня, 09:51

Касаткина о победе над Квитовой: «Когда упустила два матчбола, у меня в голове был ураган»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала победу над чешкой Петрой Квитовой в четвертьфинале турнира в Аделаиде (6:3, 7:6 (7:3)).

При счете 6:5 во втором сете Касаткина не реализовала два матчбола на приеме.

«Когда я проиграла тот гейм, в котором была всего в одном очке от победы, у меня в голове был ураган. Но я знала, что с Петрой счет не имеет значения — всегда нужно быть готовой ко всему, потому что она борется до конца, она очень агрессивна. Она может забить пару виннерсов и вернуться в игру. Так что я очень довольна выступлением и тем, как сосредоточенно провела тай-брейк», — приводит слова Касаткиной сайт WTA.

В полуфинале турнира в Аделаиде 25-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Паула Бадоса (Испания).

Источник: WTA
Теннис
Дарья Касаткина
Петра Квитова
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Касаткина на тай-брейке обыграла Квитову и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде