Касаткина о победе над Квитовой: «Когда упустила два матчбола, у меня в голове был ураган»

Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала победу над чешкой Петрой Квитовой в четвертьфинале турнира в Аделаиде (6:3, 7:6 (7:3)).

При счете 6:5 во втором сете Касаткина не реализовала два матчбола на приеме.

«Когда я проиграла тот гейм, в котором была всего в одном очке от победы, у меня в голове был ураган. Но я знала, что с Петрой счет не имеет значения — всегда нужно быть готовой ко всему, потому что она борется до конца, она очень агрессивна. Она может забить пару виннерсов и вернуться в игру. Так что я очень довольна выступлением и тем, как сосредоточенно провела тай-брейк», — приводит слова Касаткиной сайт WTA.

В полуфинале турнира в Аделаиде 25-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Паула Бадоса (Испания).