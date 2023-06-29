Касаткина — о матче с Гарсией: «Всегда грустно видеть, как кто-то получает травму турниром «Большого шлема»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA 500 в Истборне.

В четвертьфинале 11-я ракетка мира играла с француженкой Каролин Гарсией, которая при счете 6:2, 2:1 в пользу Дарьи отказалась от продолжения матча.

«Всегда грустно видеть, как кто-то получает травму, особенно перед турниром «Большого шлема», поэтому я желаю Каролине скорейшего выздоровления и беречь себя. Каролин — супер агрессивный игрок. Я должна была быть очень сконцентрированной и стараться положить как можно больше мячей внутрь корта, и быть агрессивной, когда это возможно. Этот баланс нелегко найти», — приводит слова Касаткиной сайт WTA.

За выход в финал турнира Касаткина поборется с Камилой Джорджи (Италия).