Касаткина пробилась в третий круг турнира в Мадриде и встретится с Павлюченковой

Россиянка Дарья Касаткина победила испанку Кристину Букшу во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3. Во втором сете россиянка проигрывала со счетом 2:5, но смогла победить на тай-брейке. Матч длился 2 часа 31 минуту. Касаткина допустила за игру 6 двойных ошибок и реализовала 10 из 12 брейк-пойнтов. У Букши — 2 двойные ошибки и 10 из 14 реализованных брейк-пойнтов. В третьем круге Касаткина встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Дарья Касаткина (Россия, 10) — Кристина Букша (Испания) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3