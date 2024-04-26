Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:25

Касаткина пробилась в третий круг турнира в Мадриде и встретится с Павлюченковой

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Россиянка Дарья Касаткина победила испанку Кристину Букшу во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3.

Во втором сете россиянка проигрывала со счетом 2:5, но смогла победить на тай-брейке.

Матч длился 2 часа 31 минуту. Касаткина допустила за игру 6 двойных ошибок и реализовала 10 из 12 брейк-пойнтов. У Букши — 2 двойные ошибки и 10 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге Касаткина встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Кристина Букша (Испания) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
2
Обсудить
Читайте также
Президент РФС Дюков рассказал, будет ли избираться на новый срок
Кудряшов подерется с Робутти на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
Сорокина убрали c площадки и довели до депрессии, у Боба новый суперсейв, а Кучеров в шаге от катастрофы. Что произошло в Кубке Стэнли 26 апреля
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Соболенко вышла в третий круг турнира в Мадриде

Кудерметова вышла во второй круг парного турнира в Мадриде